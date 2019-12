Exclusief voor abonnees Er stroomt goud door onze riolen 28 december 2019

00u00 0

Het klinkt als een Harry Potter-achtig experiment: binnen het project SUBLIMUS - een gezamenlijk initiatief van VUB en ULB in samenwerking met Meurice R&D - willen onderzoekers een goedkoop en milieuvriendelijk proces ontwikkelen om goud en zilver te 'oogsten' uit de slibresten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bittere noodzaak, want over een jaar of twintig zullen ertsen uit de traditionele mijnbouw nagenoeg uitgeput zijn.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis