Er mag weer gezwommen worden in de Plas van Rotselaar 10 juli 2019

00u00 0

Vanaf deze ochtend is de zwemzone van De Plas in Rotselaar terug open. Enkele dagen geleden werd een drijflaag van giftige blauwalgen vastgesteld. De Plas werd daarom preventief gesloten. Het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid laat weten dat de laatste analyse van de waterstalen zeer goed is en de drijflaag verdwenen is. Daarom wordt het zwemverbod opgeheven en kan er vanaf vandaag terug gezwommen worden. De zwemzone is dagelijks open van 10 uur tot 20 uur. (EDLL)

