Er mag meer in onze gft-bak (maar koffiepads moeten eruit) 28 juli 2018

00u00 0

Sorteren wordt vanaf 1 januari 2019 eenvoudiger. Keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig), vlees-, vis- en schaaldieren (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen), maar ook vaste zuivelproducten, eieren, eierschalen en mest van kleine huisdieren mogen dan in de gft-bak. Dat meldt OVAM. Die 'nieuwe' afvalstoffen waren sinds 2002 nochtans verboden in onze groencontainer na onder meer de uitbraak van de dollekoeienziekte. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat er, dankzij de huidige afvalverwerking en nieuwe compostinstallaties, geen sprake meer is van risico's. Maken dan weer de omgekeerde beweging: theezakjes en koffiepads. Zij horen volgend jaar niet meer tot ons groenafval. Papieren koffiefilters mogen wel nog in de gft-bak. Jaarlijks sorteren de Vlamingen ongeveer 268.000 ton gft-afval, dat huis-aan-huis wordt opgehaald.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN