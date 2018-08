Er komt geen nieuwe babypanda in Pairi Daiza 17 augustus 2018

Spijtig nieuws uit Pairi Daiza: de kunstmatige inseminatie van panda Hao Hao is mislukt, waardoor er dit jaar geen baby'tje komt. "Wekenlang hebben wij geduimd en vol spanning gewacht (net zoals jullie)", schrijft de zoo op Facebook. Hao Hao beviel twee jaar geleden van Tian Bao, maar deze keer is het dus mislukt. Slechts 20% van de inseminaties bij reuzenpanda's is succesvol, klinkt het. "Bij panda's gaat het als bij mensen: als er geen klik is, doen ze het niet", verklaarde onderzoekster Jella Wauters (UGent) in januari. Pairi Daiza dankt "allen die mee geduimd hebben, die hun positieve vibes uitstuurden naar Hao Hao (...) We slikken het nieuws heel even door, en zo dadelijk gaan we weer dubbel zo hard werken om bedreigde diersoorten in stand te houden!"

