Er kan alweer een selfie af bij Tom Waes 21 juni 2018

Tom Waes (49) is alweer opgelapt na z'n fietsongeluk van afgelopen weekend in Spanje. Dinsdag werd hij in een ziekenhuis in ons land geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen, en gisteren kon er al een selfie af met een verpleegster. Op de foto is de tv-maker te zien met een brace om z'n arm en een grote pleister op zijn sleutelbeen. Waes kroop zaterdag door het oog van de naald tijdens een fietstocht met vrienden. Tijdens een afdaling botste hij met hoge snelheid frontaal op een auto. De klap was zo groot dat Toms fiets in stukken brak, maar als bij wonder kwam hij er met één breuk van af. Waes zou zaterdag normaal optreden op Backdoor Buzze, een jongerenfeest in het West-Vlaamse Avelgem, maar wordt nu vervangen door Laura Lynn. (SD)

HLN