Er kan altijd nog een verdieping bij in Dubai Hoogste hotel opent deuren 12 februari 2018

Groot, groter, grootst: in Dubai opent vandaag het hoogste hotel ter wereld zijn deuren. Het Gevora Hotel is 365 meter hoog en bevindt zich naast het Marriott Hotel, dat 1 meter kleiner is en de vorige recordhouder was. Ter vergelijking: het hoogste gebouw in België is de Financietoren (174 meter). Het Gevora Hotel telt liefst 75 verdiepingen. Er zijn 4 restaurants, een zwembad, een luxueuze wellness en een fitnessruimte.

