Er is nog werk aan PRETEACHEN 21 april 2020

Diep in gedachten verzonken, aan de zijde van mama of met de poes als klasgenoot: elk op hun manier zijn leerlingen en ouders gisteren begonnen aan het grootste avontuur van dit schooljaar, genaamd 'preteachen'. Echt goéd liep dat nog niet. Technische pannes bij Smartschool en Bingel zorgden voor een valse noot en in de chaos van het digitale leren was het makkelijk verloren lopen. Ja, er is nog werk - aan communicatie en structuur bijvoorbeeld. De onderwijskoepels proberen de komende dagen bij te sturen.

