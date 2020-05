Exclusief voor abonnees Er is nog werk aan 'druktebarometer' van Demir 11 mei 2020

00u00 0

Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) wil voor deze zomer een 'Ontdek Vlaanderen'-platform uitrollen. Daarop komt een 'druktebarometer', waar mensen kunnen zien waar en wanneer het in Vlaanderen "rustig/druk/volzet" is. Heel ver staat de uitwerking nog niet, geeft haar woordvoerder Andy Pieters toe. "De technici werken het idee nu uit. We weten nog niet of de tool in real time de drukte zal aangeven of niet." (EV)