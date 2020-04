Exclusief voor abonnees Er is altijd HOOP 09 april 2020

00u00 0

UZ Antwerpen, één van de grotere ziekenhuizen van België. Twee verpleegkundigen hebben net het buisje uit de keel van een patiënt verwijderd, zodat die opnieuw zelfstandig kan ademhalen. De vreugde straalt van de gezichten. Zelfs in zware coronatijden is er altijd hoop. Fotografe Evi Polak nam haar oude job als verpleegster weer op en geeft ons zo een inkijk in de strijd tegen corona op de spoeddienst van het UZA.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen