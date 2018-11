Er hangt er één het varken uit in het rusthuis 09 november 2018

Hij weegt een slordige 20 kilo, is dol op knuffelen en doet zijn behoefte netjes in de kattenbak. Nee, Gust - de nieuwste aanwinst van een woonzorgcentrum in Sint-Amandsberg bij Gent - is geen forse kater, maar een minibig. "De senioren genieten ervan. Ze mogen Gust helpen verzorgen, hem aaien of z'n haar kammen. Het stimuleert hen om fysiek actief te blijven, maar zo'n beestje geeft ook een echt thuisgevoel", zegt ergotherapeute Eline Beirnaert. Zij voedde het varkentje zelf op en maakte hem zindelijk. De bewoners zijn zó dol op het dier dat er in januari zelfs een tweede big bijkomt: Fons. Als daar maar geen rivaliteit van komt. (VDS)

