Er hangt chemie in de lucht tussen Reynders en Astrid

Prinses Astrid en ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hebben gisteren in Shanghai (China) samen de veertigste verjaardag gevierd van Solvay. Samen met Brussels minister Pascal Smet (sp.a) stak de prinses er ook de eerste spade in de grond voor een splinternieuw gebouw van de Belgische chemiereus. Solvay heeft in Shanghai z'n op twee na grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. In totaal stelt het bedrijf er 2.570 mensen te werk. De economische missie in China loopt nog tot en met vrijdag - het is de grootste ooit met meer dan 630 bedrijven.

