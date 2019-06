Exclusief voor abonnees Er als de kippen bij voor de eerste KFC in ons land 06 juni 2019

Ongezond, vettig, een zoveelste fastfoodrestaurant... De kritieken waren niet mals toen Kentucky Fried Chicken bekendmaakte ook in ons land zijn befaamde 'bucket wings' en andere kippengerechten te willen verkopen. Maar zie: klanten vonden gisteren, op de openingsdag van de eerste vestiging in het Brusselse Noordstation, vlot de weg. Met honderden stonden ze aan te schuiven. Onder hen ook grote fan Nabil (foto inzet): "Ik ging vroeger minstens drie keer per maand naar Rijsel of Amsterdam om KFC te kunnen eten. Nu is er op enkele meters van mijn huis één!", zegt hij enthousiast.

