Epstein tekende testament 2 dagen voor zijn dood

De overleden miljardair Jeffrey Epstein heeft twee dagen voor hij in de gevangenis uit het leven stapte, een testament ondertekend. De vastgoedtycoon die niet getrouwd was en geen kinderen had, vertrouwde al zijn eigendommen - ter waarde van ruim 521 miljoen euro - toe aan een trust. Wie de begunstigden zijn, wordt niet vermeld. Door deze zet belemmert Epstein pogingen van vermeende slachtoffers die een schadevergoeding zouden willen.

