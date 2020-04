Exclusief voor abonnees Epidemioloog, Franstalige tegenhanger van Van Ranst Marius Gilbert 07 april 2020

00u00 0

Een nog onbekende naam voor Vlaanderen is Marius Gilbert, hoofdonderzoeker van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. De Franstalige epidemioloog was twee jaar gastonderzoeker aan de afdeling Zoölogie aan de universiteit van Oxford en promoveerde in 2001 op insectenplaagecologie. Vandaag is hij verbonden aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) en afdelingshoofd van het laboratorium daar. Zoals Van Ranst in Vlaanderen de cijfers duidt in de media, doet Gilbert dat aan de andere kant van de taalgrens waar ook hij is gebombardeerd tot een gemediatiseerd figuur. Nog een gelijkenis: hun activiteit op Twitter. Ook Gilbert is bijzonder actief op sociale media en post voortdurend grafieken.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen