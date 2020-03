Epidemiologe Vandamme: “Deze crisis duurt nog twee volle maanden, áls we ons best doen” Celien Moors

17 maart 2020

05u00 1489 De Krant "Deze crisis duurt nog twee volle maanden, áls we erg ons best doen." Die inschatting maakt moleculair epidemiologe Anne-Mieke Vandamme (KU Leuven). Maar te veel mensen lappen de regels nog aan hun laars, zegt ze. "En dan zijn we misschien vertrokken voor een halfjaar."

Voorspellingen doen over hoelang corona onze samenleving in z'n greep zal houden, is moeilijk. Er is nog te veel over het virus dat we niét weten, zoals hoelang we precies besmettelijk blijven en hoe groot de rol van kinderen is. In een gelekt document van de Britse National Health Service wordt zelfs rekening gehouden met een scenario waarin corona tot de lente van 2021 een zware druk zal leggen op de gezondheidszorg.

"Volgens mij zitten we nog twee maanden - tot eind mei, begin juni - in volle crisis", schat Anne-Mieke Vandamme. "En dat is alléén als we heel erg ons best doen en de maatregelen van vandaag aanhouden." De piek van het aantal besmettingen verwacht ze binnen twee à drie weken, waarna opnieuw een cruciale periode aanbreekt. "Want dan moeten we onze inspanningen nóg een maand volhouden. De crisis is pas voorbij wanneer iedereen genezen is. Komen we binnen drie weken weer naar buiten, dan volgt een tweede piek."

Nog moeilijker in te schatten dan het virus, is de bereidwilligheid van de bevolking. "Te veel mensen lappen vandaag de regels aan hun laars. En dan zijn we misschien vertrokken voor zes maanden." De aanpak mag dan ook gerust wat drastischer, vindt Vandamme. "Zodat iedereen gehoorzaamt. Anders zullen we keuzes moeten maken over welke levens we redden, zoals in Italië." Met een nieuw team buigt de epidemiologe zich nu over het vraagstuk hoe de overheid de bevolking zo goed mogelijk 'meekrijgt' in crisissen als de huidige. "Want veel burgers aanvaarden niet zomaar wat beleidsmakers zeggen. Influencers hebben bijvoorbeeld wél een grote invloed."

