Epidemie zwakt verder af Besmettingsgraad is nog maar 0,6 05 mei 2020

Het aantal ziekenhuisopnames bleef gisteren voor de tweede dag op rij onder de symbolische grens van 100 opnames per dag: er werden 59 mensen opgenomen. De epidemie zwakt intussen verder af. Momenteel besmet één coronapatiënt nog maar 0,6 anderen. In het begin van de epidemie lag het zogenaamde reproductiecijfer (R0) nog op 3. Viroloog Steven Van Gucht zegt dat het cruciaal is de R-waarde onder 1 te houden. "Op het moment dat die R-waarde 1 of groter wordt, betekent dit dat de epidemie opnieuw aan kracht gaat winnen." Het feit dat de reproductiegraad laag blijft in ons land, is "enkel en alleen te danken aan het feit dat de Belgen de maatregelen goed opvolgen en dat we afstand blijven houden". Helaas betekent die lage R-waarde niet dat de epidemie voorbij is. Dat is pas het geval als er 28 dagen lang geen enkele besmetting meer bijkomt. Die termijn is vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en bedraagt twee keer de incubatietijd van 14 dagen. Het is niet waarschijnlijk dat België die situatie de komende maanden al bereikt. Van Gucht: "We zullen dus nog maanden met dit virus moeten leven."

