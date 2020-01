Exclusief voor abonnees Enzo Ide 03 januari 2020

Goed nieuws van Enzo Ide. De voormalige Blancpain GT Sprint-kampioen die in augustus van vorig jaar thuis een lelijke val maakte en in een kunstmatige coma belandde, heeft gisteren op zijn Facebook-pagina laten weten dat hij volop aan zijn revalidatie werkt. In zijn boodschap bedankt hij uiteraard zijn naaste familie, ouders en echtgenote, en iedereen die hem gesteund heeft. (JCA)