Enzo Ide maakt comeback

RALLYCROSS

Enzo Ide (28) wil weer gaan racen en in dit geval betekent dat rallycross. Die start, na de corona-onderbreking, op 2, 3, 4 en 5 juli in het Zweedse Höljes. Ide zal rijden met het Zweedse team JC Raceteknik. De West-Vlaming herstelde vorig jaar lang van een ongeval thuis. "Het is meer dan een jaar geleden sinds mijn laatste race, dus het voelt goed om weer op circuit te kunnen racen, ook al is het zonder publiek. Van alle omlopen waar ik heb getest, is Höljes mijn favoriete omloop, ik kijk uit naar de première daar. Ik ben blij dat deze moeilijke periode, enerzijds na mijn ongeval en anderzijds door corona, langzaamaan tot het verleden behoort." (JCA)