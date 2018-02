Entree van videoref officieel 05 februari 2018

00u00 0

Op de meeting van het directiecomité in Valkenburg keurde de Internationale Wielrenunie (UCI) officieel de introductie goed van een videocommissaris. De 'ref' zal worden ingezet in de drie grote ronden (Giro, Tour, Vuelta) en ook actief zijn in de vijf klassieke Monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije) en op het WK. Net zoals in het voetbal kan hij, op basis van tv-beelden, ingrijpen bij onregelmatigheden tijdens de koers. Voorts besliste het directiecomité ook tot een algemene toepassing van de driesecondenregel in massaspurten tijdens rittenkoersen, waarmee vorig jaar al werd geëxperimenteerd in de Ronde van Zwitserland en de Tour. Concreet betekent dit dat een tijdsverschil pas mag worden doorgerekend indien de kloof minstens drie seconden bedraagt. Het moet de stress in de massaspurten verlagen. (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN