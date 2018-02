Entourage Michel laat smartphone wijselijk thuis 01 februari 2018

De schrik voor Russische hackers en spionnen zat er goed in bij de entourage van de eerste minister. Behalve Charles Michel liet iedereen zijn smartphone thuis tijdens het staatsbezoek aan Rusland. De premier beschikt net als alle ministers sinds 2015 over een hyperbeveiligde smartphone. De anderen schakelden over op tijdelijke toestellen met Russische nummers of een verbinding via de Belgische ambassade. "Allerminst een domme beslissing", vertelt beveiligingsexpert Eddy Willems. "Smartphones zijn kwetsbaar." Volgens de beveiliger van G Data zijn er 20 miljoen onveilige Android-apps, het systeem waarop 80% van de smartphones werken. Daarnaast is zowat elke verbinding - van de wifi van het hotel tot 4G-antennes - makkelijk af te tappen." En dan hebben we het nog niet gehad over verlies. "Zelfs als iemand zijn gsm maar 10 minuten uit het oog verliest, volstaat dat om het toestel aan te sluiten op een computer en uit te lezen." (KSN)

