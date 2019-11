Exclusief voor abonnees Entomoloog ziet insecten op Mars 30 november 2019

De vraag lijkt niet langer te zijn óf er buitenaards leven is, maar wanneer we dat zullen ontdekken. De Amerikaanse insectenkenner William Romoser meent zelfs dat leven op Mars te hebben ontwaard. Hij bestudeerde foto's die de verschillende Marsrovers maakten en herkende daarin de silhouetten van insecten. Het zou zowel gaan om levende als gefossiliseerde diertjes. De onderzoeker beweert dat hij duidelijk voelsprieten en vleugels kan onderscheiden. "De opbouw van de diertjes vertoont gelijkenissen met de insecten die we kennen op aarde", aldus nog Romoser.

