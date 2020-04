Exclusief voor abonnees Enqûete helpt opnames in ziekenhuis te voorspellen 08 april 2020

Met gegevens van de wekelijkse coronabevraging van de UAntwerpen bouwen onderzoekers aan een model om ziekenhuisopnames in België geografisch te gaan voorspellen. Uit eerdere bevragingen komen o.a. het zuiden van Limburg en Henegouwen naar voren als clusters met een verhoogd aandeel patiënten. In die enquêtes wordt onder andere gepolst naar de symptomen die respondenten in de week ervoor vertoonden. De wetenschappers combineerden die data ook met die van de officieel geregistreerde Covid-19-besmettingen.