Enorme zwavelzwam te gast op Antwerpse eik 14 augustus 2018

Een enorme goudoranje zwavelzwam heeft zich genesteld op de stam van een Amerikaanse eik in het Te Boelaerpark in Antwerpen. Een zwavelzwam is niet giftig voor de mens, en ook voor de boom zijn er geen grote gevolgen. Er kan wel bruinrot onstaan, maar zolang de boom goed onderhouden wordt, zijn er geen veiligheidsrisico's. De zwavelzwam is eetbaar. Het vlees van een jong exemplaar is wit en sappig. "In het Engels heet de zwavelzwam 'chicken of the woods', want de textuur en smaak doen aan kip denken. Daarom wordt hij vaak als alternatief voor kip aangeboden in vegetarische gerechten", vertelt Joachim Sohie van de Antwerpse zwammenkwekerij Pad en Stoel. (ADA)

