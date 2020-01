Exclusief voor abonnees Enorme koala eert miljard dieren die stierven tijdens bosbranden 20 januari 2020

Een indrukwekkende, metersgrote tekening in het zand van een koala die zich vastklampt aan een brandende boom heeft heel wat Australiërs beroerd. Met het pakkende kunstwerk op het strand van Geelong, in de Australische staat Victoria, wilde de artiest de vele dieren gedenken die de recente bosbranden niet hebben overleefd. Op zijn Instagrampagina legt de onbekende kunstenaar, die zich 'Breathe a Blue Ocean' noemt, uit dat hij mensen bewust wil maken van het grote verlies van fauna en flora door het vuur. "We konden de rook van de bosbranden ruiken en zagen soms zelfs de zon helemaal niet. Heel wat stranden zijn gesloten, sommige diersoorten zijn met uitsterven bedreigd." Experts schatten dat meer dan één miljard dieren zijn omgekomen, waaronder tienduizenden koala's.

