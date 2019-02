Enkelverstuiking voor Januzaj 23 februari 2019

Even paniek om Adnan Januzaj. Spaanse media pakten gisteren uit met het nieuws dat de aanvaller zijn kuitbeen gebroken had op de donderdagtraining van Real Sociedad. De schade voor de Rode Duivel blijft evenwel beperkt tot een gewone verstuiking van de rechterenkel. Januzaj staat wellicht enkele weken aan de kant. Een tegenvaller, want hij haalde de voorbije weken een bijzonder hoog niveau in Spanje. Januzaj haalt wellicht de interlandperiode van eind maart, met kwalificatieduels tegen Rusland en Cyprus. (VDVJ/NP)

