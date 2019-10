Exclusief voor abonnees Enkelseizoen Mertens zit erop 26 oktober 2019

Elise Mertens (WTA 18) nam afscheid van haar seizoen in het enkelspel met een karakteristieke nederlaag (4-6, 6-3, 5-7) tegen haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 14) in de laatste poulewedstrijd van de B-Masters in Zhuhai. Een entertainende en bij vlagen ook hoogstaande partij waarbij de Limburgse tot het einde knokte - ze weerde nog twee matchpunten af -, maar uiteindelijk toch aan het kortste eind moest trekken. Ondanks haar exit in de groepsfase gaat Mertens hoogstwaarschijnlijk naar plaats zeventien op de wereldranglijst opschuiven en dan kan ze terugblikken op een al bij al redelijk stabiel seizoen, waarvan haar nu nog één toernooi rest - uitschieters waren haar titel in Doha, haar kwartfinale en dubbeltitel op de US Open. Volgende week speelt Mertens de Masters in het dubbelspel, aan de zijde van Sabalenka, en dan kan de riem er even af na een jaar waarin ze toch weer aan meer dan 100 wedstrijden geraakte. (FDW)

