Enkeloperatie en einde seizoen voor Nadal 06 november 2018

Op de US Open begin september moest Rafael Nadal in de halve finale opgeven met een knieletsel. Vorige week in Paris-Bercy geraakte hij tijdens zijn wederoptreden niet op de baan vanwege buikspierproblemen. En gisteren ging Nadal dan zelfs onder het mes om rondzwevend gruis te laten wegnemen uit zijn enkel. Die operatie betekent meteen dat het seizoen van de 32-jarige Spanjaard er opzit en hij niet zal deelnemen aan de Masters in Londen volgende week en hij dus ook niet kan wedijveren met Novak Djokovic voor de eerste plaats op de wereldranglijst.

