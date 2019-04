Exclusief voor abonnees Enkele buien HET WEER 08 april 2019

De dag begint met best veel bewolking, hoewel het normaal gezien overal droog blijft. Er is ook zon - de meeste zon verwachten we in de regio's nabij de grens met Nederland. Daar wordt het ook het warmst, tot 20 graden. Elders klimmen de maxima tot 18 graden, 14 graden aan zee. Na de middag wordt de bewolking dreigender en uiteindelijk komen er buien tot ontwikkeling - eerst in het oosten van het land en in de late namiddag trekken deze, eventueel met onweer, ook over de rest van het land. Er staat een zwakke oost-noordoostenwind.

