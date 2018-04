Enkele buien, maar warm HET WEER 14 april 2018

Vanochtend is het vrij zonnig in het binnenland. Aan zee hangt er eerst wat meer lage bewolking. Maar in de voormiddag breekt die bewolking open, en ontstaan er al snel overal stapelwolken. Uiteindelijk wordt het in de namiddag zwaarbewolkt met slechts af en toe opklaringen. In de loop van de namiddag trekken er ook enkele buien door het land, en daarbij zou het toch wat natter zijn in het westen dan in het centrum van het land. Het is rustig en zacht weer, met 15 graden aan zee en tot 20 graden in de Kempen. Vanavond nog steeds wisselvallig, met perioden met lichte regen. Pas op het einde van de nacht wordt het droog. Dan komen er brede opklaringen opzetten vanuit Frankrijk. De minima liggen tussen 7 en 10 graden, bij een zwakke wind.

