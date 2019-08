Exclusief voor abonnees Enkelblessure voor Raman (Schalke 04) 08 augustus 2019

Domper voor Benito Raman. De aanwinst van Schalke 04 blesseerde zich aan de enkel. Onderzoek wees uit dat een ligament geraakt is. Hij mist zeker de bekermatch van komend weekend tegen Drochtersen/Assel. Ook de Bundesliga-opener in Mönchengladbach komt in gevaar. (VDVJ)