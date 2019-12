Exclusief voor abonnees Enkelblessure Verschaeren minder erg dan gevreesd? 17 december 2019

00u00 0

De enkelblessure van Yari Verschaeren (18) zou al bij al nog meevallen. De vreselijke beelden van zijn verzwikte enkel deden zondagavond het ergste vrezen - afgescheurde enkelbanden - maar een eerste, weliswaar oppervlakkige diagnose, geeft hoop. Door de zwelling kon gisteren nog geen magnetische resonantietest worden uitgevoerd, dat gebeurt vandaag. Daaruit moet blijken hoe erg de enkelbanden zijn geraakt. Wat ook het verdict is, Verschaeren - die gisteren op krukken rondliep in Neerpede - komt dit kalenderjaar niet meer in actie. En het is ook nog maar de vraag of hij begin januari mee op oefenkamp kan. Dus zeker geen Verschaeren donderdag in de beker tegen Club Brugge, maar mogelijk wel Kompany en Chadli. Het tweetal trainde gisteren mee met de spelers die nauwelijks of niet in actie kwamen op Sclessin. (MJR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis