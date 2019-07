Exclusief voor abonnees Enkelblessure Thorgan Hazard valt mee 30 juli 2019

Opluchting bij Borussia Dortmund. De enkelblessure die Thorgan Hazard tijdens de oefenmatch tegen Udinese opliep, blijkt niet al te ernstig, zo gaf de 26-jarige aanvaller zelf aan. Hij paste wel voor de training op stage in het Zwitserse Bad Ragaz. "Het gaat al beter. Het is een kleine blessure. Ik heb mijn enkel een beetje verdraaid. Hij is niet verstuikt, maar de ligamenten zijn licht geraakt. Over enkele dagen zal het wel beter zijn. Ik hoop snel weer met de groep te kunnen meetrainen." Dortmund nam de Rode Duivel over van Borussia Mönchengladbach voor 25,5 miljoen euro. Tegen Udinese (4-1-zege) scoorde hij zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe team. Op 17 augustus begint Dortmund in de Bundesliga aan het nieuwe seizoen tegen Augsburg. Dit weekend treffen ze Bayern München al in de Duitse Supercup. (VH)

