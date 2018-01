Enkelband houdt tienerpooiers niet tegen 00u00 0

Twee Antwerpse tienerpooiers riskeren twaalf en acht jaar cel omdat ze drie meisjes van 14, 15 en 16 jaar in de prostitutie dwongen. Elias F. (21) en Redha H. (21) zaten op dat moment thuis met een enkelband. Dat paste in hun voorhechtenis voor de seksuele uitbuiting van een 17-jarig meisje, waarvoor ze vier jaar cel kregen. Ze benaderden een 14-jarig meisje via Facebook en lieten haar door een kompaan oppikken. Ze moest haar identiteitskaart en gsm afgeven en werd ondergebracht in een appartement in Antwerpen. Redha H. plaatste seksadvertenties met pikante foto's van het meisje. Voor 'gewone' seks werd 150 euro per uur gevraagd - geld dat allemaal in de zakken van de pooiers verdween. Onderzoek wees uit dat Elias F. en zijn entourage in diezelfde periode nog twee andere slachtoffers hadden gemaakt. (BJS)

