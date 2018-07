Enkelband houdt recorddievegge niet tegen 03 juli 2018

Françoise Z. (57) uit Strombeek-Bever is met voorsprong de actiefste winkeldievegge van het land. Ze zit weer in de cel nadat ze tot 3 maal toe betrapt werd. Pittig detail: de vrouw had telkens een enkelband om - waar ze ook al haar 'best' had voor gedaan. Ze werd ondertussen al voor minstens 220 feiten berecht, goed voor 16 veroordelingen. Haar laatste dateerde van 28 maart 2017, toen een bijna wanhopige Brusselse rechter haar 2 jaar effectief gaf. Daarna werd het stil rond Z. Niet omdat ze haar lesje geleerd had, maar omdat ze haar straf uitzat. Aanvankelijk in de gevangenis, daarna onder elektronisch toezicht, waarna ze weer 'aan de slag' ging. Bij al haar rechtszaken stelde ze dat ze aan kleptomanie leed en die dwang niet kan beheersen. (WHW)

