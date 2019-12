Exclusief voor abonnees Enkel Weber, Vandenbergh en Nilis waren in België efficiënter 13 december 2019

Sinds de hervorming van ons profvoetbal in 1974 wisten 29 schutters meer dan 100 keer te scoren. Met 104 goals staat Mbokani in die lijst momenteel gedeeld 25ste, straffer is dat hij de op drie na efficiëntste van allemaal is. Enkel Josip Weber (151 goals in 221 matchen), Erwin Vandenbergh (256 in 427) en Luc Nilis (128 in 223) vonden gemiddeld vaker de weg naar doel.

