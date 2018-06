Enkel wat schaafwonden aan de arm 04 juni 2018

Gruwelijk ongeval, zou je denken op basis van deze foto. Een 64-jarige man mag dan ook van geluk spreken dat hij dít nog kan navertellen. Gistermiddag rond 15 uur reed hij op de E313 ter hoogte van Beringen in de vangrails. Eén rail doorboorde zijn wagen. De ijzeren gevaartes waren doorgeknipt omwille van de werken die er momenteel bezig zijn. De bestuurder liep als bij wonder slechts lichte kneuzingen op aan zijn rechterarm. J.D. stapte met de schrik uit de wagen en kon niet geloven waar hij aan ontsnapt was. "Als er passagiers in de wagen hadden gezeten, was dit een drama geweest", verklaarde de politie. (MMM)

