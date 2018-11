Enkel vrouwen gaan 'Op weg met Jan' 27 november 2018

Nadat hij in het eerste seizoen van 'Op weg met Jan' op schok ging met een bonte mix van mannen en vrouwen, kiest Jan Van Looveren in het tweede seizoen van zijn reisprogramma uitsluitend voor vrouwen. Sterke dames, met een sterk verhaal. Van Looveren reist vanaf 13 december met Nora Gharib door Albanië, hij trotseert met Tina Maerevoet het chaotische verkeer in Sri Lanka, hij trekt met Lien Van de Kelder offroad heel El Salvador door en hij verkent met Evi Van Acker het niet-toeristische deel van Vietnam. Daarna doorkruist hij met Karolien Debecker (foto) de Sahara en de bergpassen van Marokko en leert hij met Dagný Rós Ásmundsdóttir de desolate IJslandse Westfjorden kennen. Tijdens de ritten op 's werelds moeilijkste wegen vertellen de dames in alle openheid hun verhaal. En ook Van Looveren bewijst dat hij een stoere macho met een peperkoeken hartje is. (DBJ)

