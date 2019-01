Enkel tegen Dehaene I werd méér gestaakt dan tegen Michel I 08 januari 2019

00u00 0

Het is al van de eerste regering-Dehaene (1992-'95) geleden dat er méér sociaal protest was dan onder Michel I. Dat valt af te leiden uit cijfers van het Europese vakbondsinstituut ETUI. Concreet was Michel I tot en met de eerste helft van 2018 goed voor gemiddeld 10,8 stakingsdagen per 1.000 werknemers per maand. 2014 spande de kroon, met 'dank' aan een algemene staking. Ten tijde van Dehaene I liep het aantal stakingsdagen op tot 13,4 per 1.000 werknemers per maand.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN