Enkel Sint-Niklaas en Hasselt ontbreken nog

Vorige zondag, in Gavere, boekte Van der Poel zijn negende zege van het seizoen. Daarmee doet hij beter dan Sven Nys in zijn topjaren: die kwam in 2005 en 2006 aan zeven zeges op 11 november. Ook straf: in vier jaar tijd heeft Van der Poel zowat elke grote cross gewonnen die er te winnen valt. Enkel Sint-Niklaas en Hasselt ontbreken op zijn palmares. Daarnaast zijn er nog vier crossen die hij niet kon winnen sinds zijn overstap naar de profs, maar Fiuggi, Las Vegas, Spa-Francorchamps en Milton Keynes zijn een apart verhaal: die wedstrijden behoren niet tot de vaste kalender en bestaan vandaag niet meer. De Wereldbekermanche in het Italiaanse Fiuggi werd bijvoorbeeld maar één keer georganiseerd en Van der Poel stond toen zelfs niet aan de start. (BA)

