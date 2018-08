Enkel op het voetbalveld was z'n tirannieke kantje al zichtbaar WIE IS DE MENS ACHTER DE TURKSE DESPOOT? Sander Van Den Broecke

20 augustus 2018

00u00 0 De Krant "Wij zijn klaar voor oorlog", zei Erdogan vorige week. Donald Trump had met een paar economische duimschroeven de Turkse lira zwaar naar adem doen happen en de president van Turkije reageerde nog furieuzer dan gewoonlijk. Erdogans naam en faam zijn intussen over de hele wereld gekend, maar over de man achter het merk is relatief weinig geweten. Persoonlijke verhalen die over hem de ronde doen, zijn vaak pure propaganda. De schaarse feiten stammen vooral uit de periode dat hij nog niet politiek actief was.

Recep Tayyip Erdogan (64) is groot. Of toch groter dan u waarschijnlijk had gedacht. Hij meet 1,85 meter. Een Turk van die lengte die in het jaar 1954 is geboren, is het al zijn hele leven gewoon om boven de rest uit te steken. Erdogan is ook lange tijd slank en atletisch, een vent naar wie je kan opkijken.

Als tiener en adolescent voetbalt hij, en niet eens slecht. Op zijn zestiende krijgt hij een aanbod van Fenerbahçe, één van de grote clubs van Istanboel, maar zijn vader verbiedt hem om te gaan. Als hij 22 is en in de eerste amateurklasse speelt, trekt Fenerbahçe nog eens aan zijn mouw, maar weer ligt vader dwars. Voetbal is geen beroep en biedt geen toekomst, vindt hij.

Bij de amateurs speelt Erdogan voor de werknemersploeg van de openbare vervoersmaatschappij. Hij heeft er een vage job, want eigenlijk betalen ze hem in de eerste plaats om te voetballen. Op het veld is Erdogan een rijzig figuur met een sierlijke stijl en dat levert hem de bijnaam Imam Beckenbauer op. Beckenbauer, dat komt van de legendarische Duitse libero die 'Der Kaiser' werd genoemd, een bijnaam die na verloop van tijd ook wel bij Erdogan zou passen. De titel imam plakken zijn ploegmaats erbij omdat Erdogan voor prediker heeft geleerd en omdat hij dat prediken niet kan laten. Als zij na de match gaan drinken tot een stuk in de nacht, vertrekt Erdogan recht naar huis, maar niet zonder hen eerst de les te lezen. Over de sportieve gevolgen van hun cafébezoek maakt hij zich niet veel zorgen, hij is vooral om hun zielenheil bekommerd.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN