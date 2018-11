Enkel onlineprijzen gemeten 23 november 2018

Voor zijn supermarktbarometer stuurde Test-Aankoop dit jaar niet langer enquêteurs naar fysieke winkels, maar consulteerde het de websites van retailers. Onder meer Spar Colruyt Groep, Alvo, Proxy en AD Delhaize en Carrefour Market plaatsen hun prijzen niet online en zijn daarom niet in de vergelijking opgenomen. Ook Okay, vorig jaar nog derde in de rangschikking, is om die reden niet meegeteld. Ook verse waren zijn niet in de balans opgenomen. (BCL)