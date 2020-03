Exclusief voor abonnees Enkel nog dringende zaken voor rechtbank 14 maart 2020

Vanaf maandag worden enkel nog de dringende rechtszaken behandeld, als de gezondheidsvoorwaarden het toelaten. Dat adviseert het College van Hoven en Rechtbanken. Enkel strafzaken met aangehoudenen, zaken die dreigen te verjaren of zaken over bijvoorbeeld zedenfeiten worden behandeld. Andere strafzaken kunnen in overleg met het Openbaar Ministerie en op basis van het individuele dossier later worden behandeld. Voor burgerlijke zaken wordt geadviseerd de agenda's te reorganiseren om veel volk in rechtszalen te vermijden. Aan gerechtsdeurwaarders wordt dan weer aanbevolen geen nieuwe dossiers meer in te leiden voor 19 april.

