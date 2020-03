Exclusief voor abonnees Enkel nog dringende zaken in rechtbanken 18 maart 2020

Het College van Hoven en Rechtbanken heeft gisterochtend striktere richtlijnen uitgevaardigd voor de hoven en rechtbanken in ons land. Die zijn dwingend, in tegenstelling tot de adviezen van enkele dagen geleden. Enkel de echt dringende zaken mogen worden behandeld, om zo contact tussen mensen te vermijden. Voor burgerlijke zaken, zoals bouwgeschillen, worden enkel de dossiers behandeld die schriftelijk kunnen worden verwerkt. "Nieuwe zaken worden pas na 19 april ingeleid, met uitzondering van de dringende gevallen", klinkt het. Die dringende zaken worden zo veel mogelijk op papier afgehandeld, als alle partijen akkoord gaan. Het overbrengen van gedetineerden wordt tot een minimum beperkt. De uitspraken in strafzaken kunnen worden uitgesteld tot de week van 20 april of later. (CMG)

