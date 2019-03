Enkel nog diervriendelijk vuurwerk 23 maart 2019

Vuurwerk in Middelkerke is voortaan altijd geluidsarm en dus diervriendelijk. De Vlaamse regering besliste eerder deze week om gewoon vuurwerk te verbieden, met uitzondering van speciale gelegenheden. Maar zelfs op feestdagen kiest het gemeentebestuur voor diervriendelijk vuurwerk. "Dit is een primeur voor Vlaanderen", zegt schepen van Toerisme Tom Dedecker. "Omdat de luidste knallen achterwege blijven, hebben dieren minder angst." Burgemeester Jean-Marie Dedecker pikt in. "Huisdiereigenaren kunnen gerust zijn: als ze vuurwerk komen bekijken, zullen zowel baasje als beestje ervan genieten. Zonder angst, zonder zorgen." Bij klassiek vuurwerk lopen er vaak meldingen binnen van angstige honden of katten en breken bange dieren soms uit. (TVA)

