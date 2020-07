Exclusief voor abonnees Enkel in Knokke: juwelen uit de automaat 07 juli 2020

00u00 0

Knokke-Heist is sinds deze week een opvallende pop-up rijker. Het Antwerpse bedrijf Billion Avenue installeerde er langs de Kustlaan immers de eerste juwelenautomaat in ons land. "Volledig coronaproof én ideaal voor wie last minute nog een leuk cadeautje zoekt, en geen fles wijn uit de nachtwinkel wil kopen", zegt zaakvoerster Julie Deaulmerie. "Voor zover wij weten, zijn we in België de eersten die hiermee uitpakken." Voor de duidelijkheid: peperdure juwelen zijn er in de automaat niet te vinden. De sieraden variëren in prijs tussen de 17 en 25 euro. Op de verpakking staat ook telkens een duidelijke foto, zodat klanten precies zien wat ze kopen. De juwelenautomaat blijft nog tot 31 augustus staan langs de Kustlaan 110 en is 24/7 beschikbaar. (MMB)

