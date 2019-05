Exclusief voor abonnees Enkel in Italië rijden treinen nog minder stipt 23 mei 2019

Enkel in Italië rijden de treinen minder stipt dan in ons land. Dat blijkt uit een vergelijking van het platform voor spoorinfrastructuurbeheerders in Europa (PRIME). Een trein rijdt volgens de studie op tijd als er niet meer dan 5 minuten en 29 seconden vertraging is. Voor het onderzoek werden dertien Europese landen met elkaar vergeleken. Volgens de Belgische netbeheerder Infrabel, die lid is van PRIME, is een vergelijking tussen spoornetten erg moeilijk. Zo moeten enkel in België veel treinen door een flessenhals als de Brusselse Noord-Zuidas. Bij incidenten worden treinen in België minder snel afgeschaft dan bijvoorbeeld in Nederland, wat weegt op onze stiptheidscijfers.