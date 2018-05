Enkel eigen huis redt 65-plussers van armoede 16 mei 2018

Veel 65-plussers in ons land ontsnappen enkel aan de armoede omdat ze eigenaar zijn van hun woning. Als je louter naar inkomen kijkt, is 14,2% van de ouderen arm. Neem je zowel inkomen als vermogen in rekening, slinkt die groep tot 1,4% zo blijkt uit studies van de Antwerpse academici Ive Marx en Sarah Kuypers, die 'De Tijd' kon inkijken. Het maakt immers een wereld van verschil of ouderen met hun pensioen huur moeten betalen, dan wel in een huis wonen dat al afbetaald is. Bij de hele Belgische bevolking blijkt dat bij de 10% minst verdienende Belgen sommige gezinnen toch nog een vermogen van meer dan 200.000 euro hebben.