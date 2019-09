Exclusief voor abonnees Enkel centraal achterin kwetsbaar RC Genk 10 september 2019

Felice Mazzu beschikt dit seizoen over een stevig uitgebalanceerde kern. Met Samatta en Berge bleef een belangrijk deel van de ruggengraat intact. Daarenboven versterkte de landskampioen zich in het tussenseizoen in elke linie. Genk kende enkel pech met de doelmannen, door het uitvallen van Danny Vukovic. Geheel in de lijn van de traditie trekt het wat dat betreft voluit de kaart van de jeugd met Coucke en Vandevoordt. Genk beschikt over polyvalente backs waar de back-ups zowel links als rechts kunnen worden ingezet. Ook op het middenveld is elke positie minstens dubbel bezet. Wat voor het middenveld geldt, is ook van toepassing op de flanken én in het centrum van de aanval. Ito, Paintsil, Bongonda en Ndongala strijden met vier voor twee plaatsjes. Genk haalde met de boomlange Onuachu op de valreep een profiel binnen dat voordien niet voorhanden was. Alleen centraal achterin moet Mazzu hopen dat Cuesta, Lucumi en Dewaest gespaard blijven van schorsingen en blessures. (KDZ)

