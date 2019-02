Enkel boete voor Preud'homme 5.000 EURO 05 februari 2019

Michel Preud'homme zal vrijdagavond gewoon op de bank zitten in de Luminus Arena. De Standard-trainer werd zondag tegen Anderlecht naar de tribune gestuurd omdat hij het niet eens was met de beslissing om het doelpunt van Carcela af te keuren na ingrijpen van de VAR. Gisteren besliste het bondsparket om Preud'homme niet te vervolgen. "De uitsluiting was terecht, maar voetbal is emotie", motiveerde de bondsprocureur. "Hij heeft niemand beledigd, zette enkel een paar stappen op het veld." Preud'homme heeft zijn ongenoegen verbaal geuit, zonder gebaren of agressief gedrag en hij raakte de scheidsrechter niet aan."

