Enkel blije gezichten na winst op Anderlecht 06 april 2019

00u00 0

't Was met een uitstekend gevoel dat Club Brugge gisterochtend samenkwam op Olympia. In de zweem van de historische overwinning in het Astridpark was er voor de basiself verzorging, terwijl de invallers buiten op het veld met Ivan Leko een doorgedreven training hielden. Onder hen matchwinnaar Danjuma, die met de glimlach op het gezicht en onder een stralend lentezonnetje de oefeningen afwerkte. Voor blauw-zwart is het kort dag. Vandaag en morgen traint de groep achter gesloten deuren, maandag wacht alweer een lastige opdracht tegen achtervolger Standard. (TTV)

